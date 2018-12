Capodanno a Sulmona,concerto al Caniglia

La grande musica classica protagonista del concerto di Capodanno, martedì 1 gennaio 2019, al Teatro comunale "Maria Caniglia" di Sulmona, nel tradizionale appuntamento con brindisi e auguri promosso dalla Camerata Musicale Sulmonese in collaborazione con la Dmc Terre d'Amore in Abruzzo. Mendelssohn, Dvorak, Gounod, Brahms e Strauss saranno presentati dalla Lugansk Philharmonic Orchestra dell'Ucraina, fondata nel 1945. In collaborazione con cori quali quelli di Mosca, San Pietroburgo e Kiev l'Orchestra ha ottenuto successo con la "Passione secondo San Giovanni" di Bach, il Requiem di Mozart e il Requiem di Verdi. C'è ancora entusiasmo per il pienone del Caniglia il 26 dicembre. "Ogni ordine di posti è stato occupato per lo Schiaccianoci, onorando un'altra delle più seguite tradizioni della Camerata Musicale - sottolinea il direttore artistico Gaetano Di Bacco - Siamo certi di fare un nuovo pienone per Capodanno, con pubblico da Roma, Bologna, Milano".