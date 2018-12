Capodanno: botti vietati all'Aquila

Divieto di far esplodere petardi, castagnole e simili da domani, 29 dicembre, al 2 gennaio 2019 all'Aquila, con multe fino a 500 euro: il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato apposita ordinanza valida su tutto il territorio comunale. Nel provvedimento si ricorda come "la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici possa provocare infortuni, talvolta con danni gravi e irreversibili a persone e cose". Tale consuetudine, si legge nell'ordinanza, può costituire "oggettivo pericolo anche in caso di utilizzo di petardi di libera vendita, in quanto materiali esplodenti in grado di provocare danni fisici, sia agli utilizzatori sia ai soggetti fortuitamente colpiti". L'ordinanza ricorda anche lo stress provocato in soggetti deboli dalle esplosioni e "analoghe conseguenze negative sugli animali, causando negli stessi spavento, perdita del senso dell'orientamento e rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la loro stessa incolumità".