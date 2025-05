Caporalato nella Marsica: scattano i controlli intensivi nei campi agricoli

Vertice in Prefettura a L'Aquila per contrastare lo sfruttamento dei braccianti nell'area fucense, intensificati i controlli in vista della stagione dei raccolti.

Il fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare nell'area fucense è tornato al centro dell'attenzione istituzionale con un nuovo vertice convocato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo presso la Prefettura dell'Aquila. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze dell'Ordine e il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con l'obiettivo di rafforzare le strategie di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori agricoli, in particolare in vista dell'imminente stagione dei raccolti.

Durante l'incontro, è stata ribadita la necessità di intensificare i controlli nelle aree rurali della Marsica, dove episodi di sfruttamento e violazioni delle normative sul lavoro continuano a destare preoccupazione. Il vertice ha fatto seguito a precedenti incontri, come quello del 9 maggio scorso, in cui si era già sottolineata l'urgenza di interventi coordinati per prevenire e reprimere il fenomeno del caporalato.

Particolare attenzione è stata dedicata al recente caso di un bracciante agricolo ferito a una gamba e abbandonato davanti all'ospedale di Pescina, episodio che ha suscitato indignazione e ha evidenziato la vulnerabilità dei lavoratori impiegati nei campi. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti fondamentali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il prefetto Di Vincenzo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di una collaborazione attiva tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali per affrontare in modo efficace il problema del caporalato. È stato evidenziato come il fenomeno non solo leda i diritti dei lavoratori, ma distorca anche le regole del mercato del lavoro, penalizzando le aziende che operano nel rispetto della legalità.

In questo contesto, è stato annunciato un piano di interventi mirati, che prevede l'aumento delle ispezioni nei luoghi di lavoro agricoli, l'implementazione di campagne informative per sensibilizzare i lavoratori sui loro diritti e l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti di chi viola le normative vigenti. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di un approccio integrato e sistemico per debellare il caporalato e promuovere un'agricoltura etica e sostenibile.

La Prefettura dell'Aquila ha infine ribadito il proprio impegno nel monitorare costantemente la situazione e nel promuovere iniziative volte a garantire la legalità e la tutela dei diritti nel settore agricolo, considerato strategico per l'economia del territorio.