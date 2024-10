Carabinieri scoprono droga e scooter rubato in garage

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Montesilvano: arrestato un uomo per spaccio e ricettazione dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti.

Continuano le operazioni di controllo da parte dei Carabinieri nella città di Montesilvano, mirate a combattere le attività illecite e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella settimana scorsa, i militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano hanno condotto una serie di operazioni di polizia giudiziaria, finalizzate alla repressione del traffico illecito di droga nella zona.

Grazie ai servizi eseguiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.), è stato arrestato un uomo del 1996, residente a Montesilvano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di ricettazione. Mercoledì scorso, durante un controllo antidroga programmato, i Carabinieri hanno ispezionato un garage nella zona. Qui hanno trovato un giovane che, alla vista delle forze dell'ordine, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza, suggerendo la volontà di nascondere qualcosa.

I militari hanno proceduto a una perquisizione personale, che ha dato esito negativo, e successivamente hanno esteso il controllo all’abitazione. Quest'ultima ha portato a un esito positivo: sono stati rinvenuti, ben occultati in borsoni, circa 350 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish. Inoltre, durante l'operazione, i Carabinieri hanno scoperto uno scooter rubato, il cui furto era stato denunciato il 26 maggio 2024 presso la Stazione Carabinieri di Montesilvano.

Sulla base delle prove raccolte, l'uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito presso il Comando della Compagnia, è stato trasferito nel carcere di Pescara, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Queste operazioni sono parte di un impegno più ampio da parte dei Carabinieri per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, contrastando in modo deciso il traffico di droga e le attività criminose nel territorio. La lotta contro il narcotraffico rimane una priorità fondamentale per le forze dell'ordine, che intensificano quotidianamente i controlli e le perquisizioni per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.