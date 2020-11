Carcere di Pescara, la UILPA denuncia: test diagnostici covid19 NEGATI alla Polizia Penitenziaria

Dopo numerosi interventi della UILPA Polizia Penitenziaria Abruzzo –mettoi link per comodità sono nel corpo della mail-- che grazie alla sensibilità dimostrata al riguardo da parte dell'assessore alla sanità regionale, Dott. ssa Nicoletta Verì, si sono trasformati nell'indicazione a tutte le ASL ed agli istituti penitenziari di predisporre una convenzione per la sottoposizione periodica a test diagnostici covid19 tutti i lavoratori della Polizia Penitenziaria Abruzzesi, questo in un'ottica di prevenzione del diffondersi del contagio all'interno delle carceri.

Tale disposizione, la n° RA294038 del 08/10/2020, appare deliberatamente ignorata nella sola ASL Pescara e per il solo Carcere di Pescara.

In tutti gli altri istituti della regione risulta infatti attivato, già dallo scorso mese, lo screening mensile dei lavoratori della Polizia Penitenziaria, anzi in diversi penitenziari sono già state programmate le date per il secondo test, quello relativo alla mensilità di dicembre.

È di tutta evidenza che l'ingresso del virus in un carcere, comporta dei rischi enormi per la “comunità carceraria” formata da detenuti e lavoratori, si pensi al numero di contagiati che può derivare da un solo lavoratore asintomatico in ambienti comuni dove non sempre è possibile garantire il distanziamento sociale, attualmente solo uno screening sistematico può ridurre il rischio.

Per la UILPA P.P. tale comportamento risulta essere un'inaccettabile ed ingiustificabile omissione e sarà oggetto, nei prossimi giorni, di un doveroso esposto presso la Procura della Repubblica di Pescara al fine di chiarire eventuali colpe e responsabilità circa la mancata tutela della salute dei Poliziotti Penitenziari Pescaresi, in particolar modo alla luce della mancate risposte del Direttore del Carcere di San Donato, Dott.ssa Lucia Di Feliciantonio, e del Direttore Generale Asl Pescara Dott. Vincenzo Ciamponi, già interpellati al riguardo il 13 novembre scorso.

Ovviamente abbiamo già chiesto l'intervento immediato del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio Abruzzo e Molise, Dott. Carmelo Cantone, per capire chi o cosa stia negando il diritto alla salute dei lavoratori della Polizia Penitenziaria Pescarese.