Cardinale Cipriani sfida le sanzioni papali: indossa la porpora a Roma

Nonostante le restrizioni imposte da Papa Francesco nel 2019, il cardinale Cipriani si presenta in pubblico a Roma vestito da cardinale, suscitando indignazione e interrogativi.

Il cardinale peruviano Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima, ha suscitato scalpore a Roma presentandosi pubblicamente vestito da cardinale, nonostante le sanzioni disciplinari imposte da Papa Francesco nel 2019. Le accuse di abuso sessuale su minore risalenti al 1983 avevano portato il pontefice a proibire a Cipriani di indossare le insegne cardinalizie, di partecipare a eventi pubblici e di tornare in Perù senza autorizzazione. Tuttavia, Cipriani ha partecipato alle congregazioni generali pre-Conclave, suscitando indignazione tra i suoi confratelli e sollevando interrogativi sulla coerenza delle sanzioni ecclesiastiche.

La presenza di Cipriani a Roma è stata criticata da coloro che ritengono che la Chiesa non stia applicando in modo efficace le misure disciplinari. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha commentato che "l’invito per le riunioni è stato spedito a tutti i cardinali", lasciando intendere che la partecipazione di Cipriani fosse stata accettata. Tuttavia, la sua presenza in abiti cardinalizi ha sollevato dubbi sulla serietà con cui la Chiesa affronta le accuse di abuso e sull'efficacia delle sanzioni imposte.

Cipriani ha difeso la sua condotta, dichiarando di non aver mai commesso gli abusi di cui è accusato e criticando le sanzioni come ingiuste. Ha affermato che le accuse sono state presentate senza un processo formale e che le misure disciplinari sono state imposte senza ascoltarlo. Nonostante ciò, ha partecipato attivamente agli eventi pre-Conclave, suscitando ulteriori polemiche.

La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'efficacia delle procedure disciplinari all'interno della Chiesa cattolica. La mancanza di azioni concrete da parte del Vaticano ha alimentato il malcontento tra le vittime di abusi e le organizzazioni che lottano per la giustizia. Il caso Cipriani evidenzia la necessità di riforme strutturali per garantire che le accuse di abuso siano trattate con la serietà e la trasparenza che meritano.