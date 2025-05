Cardinale Ouédraogo: Cosa c'è Dietro al Cambio della Sua Nascita?

La controversa discrepanza tra la data di nascita ufficiale e quella anagrafica del cardinale Ouédraogo solleva interrogativi sulla sua partecipazione al Conclave del 7 maggio 2025.

La partecipazione del cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo al Conclave del 7 maggio 2025 è messa in discussione a causa di un'anomalia riguardante la sua data di nascita. Nato a Konéan, nel Burkina Faso, nel 1945, la sua data di nascita ufficiale è indicata come il 25 gennaio 1945 nell'Annuario Pontificio 2024, mentre nell'edizione del 2025 è riportata come il 31 dicembre 1945. Questa discrepanza di undici mesi solleva interrogativi sul suo diritto di voto, poiché solo i cardinali con meno di 80 anni possono partecipare al Conclave.

Secondo quanto riportato da TGCOM24, la data del 25 gennaio 1945 sarebbe stata scelta arbitrariamente quando il cardinale entrò in seminario, poiché nel suo villaggio non esistevano strutture sanitarie o scolastiche per registrare una data di nascita precisa. Tuttavia, nel suo passaporto, la data di nascita è indicata come il 31 dicembre 1945, una prassi comune in Burkina Faso per i cittadini la cui data di nascita non è conosciuta. Questa convenzione amministrativa prevede l'assegnazione d'ufficio della data del 31 dicembre dell'anno di nascita.

La modifica della data nell'Annuario Pontificio 2025 è avvenuta senza una spiegazione ufficiale da parte della Santa Sede. Il direttore della Sala Stampa vaticana ha commentato che potrebbe essere arrivata nuova documentazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Questa situazione ha suscitato discussioni tra i membri del Sacro Collegio e tra i vaticanisti, alimentando il cosiddetto "giallo" sulla data di nascita del cardinale Ouédraogo.

La questione solleva anche interrogativi più ampi sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni all'interno della Chiesa cattolica. In un momento in cui la credibilità delle istituzioni è sotto esame, è fondamentale che la Santa Sede fornisca chiarimenti ufficiali su questa discrepanza per evitare speculazioni e malintesi.

In attesa di una risposta ufficiale, il caso del cardinale Ouédraogo rimane un esempio emblematico delle sfide legate alla gestione delle informazioni e alla comunicazione istituzionale all'interno della Chiesa cattolica.