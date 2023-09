"Carne: Una Volta Alla Settimana Limite per Salvare l'Ambiente," Rivela Studio Oxford

Un recente studio pubblicato sulla rivista NatureFood ha sollevato importanti preoccupazioni riguardo al consumo eccessivo di carne e al suo impatto sull'ambiente. Questa ricerca ha evidenziato che il sistema alimentare attuale contribuisce significativamente all'emissione di gas serra, all'uso e all'inquinamento delle risorse idriche e alla perdita di biodiversità.

Secondo lo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Oxford, il sistema alimentare è responsabile del 34% delle emissioni globali nel 2015. Inoltre, il settore agroalimentare utilizza il 70% delle risorse idriche mondiali e contribuisce al 78% dell'inquinamento delle acque. Questi impatti negativi derivano principalmente dalla produzione di carne, sia rossa che bianca, che richiede un considerevole uso di terreno, acqua ed energia.

Lo studio ha suddiviso circa 55.000 partecipanti in diverse categorie in base alla loro dieta alimentare. Queste categorie comprendevano coloro che consumavano più di 100 grammi di carne al giorno, coloro che ne consumavano fino a 50 grammi, mangiatori di pesce ma non di carne, vegetariani e vegani.

I risultati hanno rivelato che il consumo di alimenti di origine animale è direttamente proporzionale all'impatto sull'ambiente. I vegani, che seguono una dieta priva di carne e prodotti di origine animale, hanno prodotto solo il 30% delle emissioni di CO2 rispetto al gruppo che consumava più di 100 grammi di carne al giorno.

Tuttavia, la quantità di carne consumata ha anche un ruolo significativo. Coloro che consumavano meno di 50 grammi di carne al giorno hanno prodotto solo la metà delle emissioni di CO2 rispetto a coloro che ne consumavano di più.

Gli studiosi sottolineano l'importanza di ridurre il consumo di carne e di riorientare le diete verso opzioni più sostenibili. Questo, ritengono, è essenziale per alimentare una popolazione mondiale in crescita senza superare i limiti ambientali critici che minacciano il pianeta. In particolare, incoraggiano a limitare il consumo di carne a una volta alla settimana come un modo concreto per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.