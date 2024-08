Carnevale Estivo sotto la lente della Finanza: Multe e Sequestri tra Bar e Stabilimenti Balneari

Durante il carnevale estivo, i finanzieri di Giulianova e Roseto degli Abruzzi hanno intensificato i controlli su turisti, bar, ristoranti e stabilimenti balneari lungo la costa. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità e infrazioni.

Tra le violazioni riscontrate, un ristorante è stato trovato a impiegare tre giovani lavoratori stranieri, tra cui un minorenne, senza regolare assunzione. L'esercizio è stato segnalato all'ispettorato territoriale del lavoro di Teramo, che ha disposto la sospensione dell'attività e l'emissione di sanzioni amministrative. Inoltre, il ristorante dovrà regolarizzare la posizione dei lavoratori "in nero" con un'assunzione di almeno tre mesi.

Le irregolarità non si sono limitate al lavoro nero. Sono state riscontrate gravi lacune nella "memorizzazione dei corrispettivi" presso diversi bar e ristoranti, che non rispettavano le norme sugli scontrini fiscali. Questi casi sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate di Teramo per ulteriori accertamenti.

I controlli si sono estesi anche agli stabilimenti balneari, dove è stata accertata la somministrazione di cocktail ad alto tasso alcolico a minorenni. Il titolare dello stabilimento è stato multato e sarà segnalato alla Prefettura di Teramo. In caso di recidiva, l’attività potrebbe essere sospesa.

Infine, l'operazione ha incluso il contrasto all’uso e allo spaccio di droghe. Utilizzando il cane antidroga "Diderot", le fiamme gialle hanno sequestrato diverse dosi di hashish a quattro giovani, che saranno anch’essi segnalati alla Prefettura.