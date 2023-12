Caro Acqua, un Salasso per le Famiglie: Spesa Media di Quasi 500 Euro All'Anno

"Altroconsumo Svela Rincari Medio del 9,5% in Due Anni: Milano e Bolzano le Città Più Colpite"

L'acqua, bene essenziale per eccellenza, non è immune dal caro vita, come dimostra l'ultima inchiesta di Altroconsumo. L'organizzazione ha rivelato un aumento medio del 9,5% nelle tariffe idriche nei due anni trascorsi dal dicembre 2021 a oggi, traducendosi in una spesa media di 466 euro all'anno per ogni famiglia, secondo quanto riportato dall'agenzia GEA.

Analizzando i consumi di una famiglia media composta da tre persone, che utilizza in media 182 metri cubi d'acqua all'anno, Altroconsumo ha confrontato le tariffe applicate nelle principali città capoluogo di Provincia. I dati indicano un aumento complessivo, sebbene le percentuali variino notevolmente da luogo a luogo.

Catanzaro si distingue come l'unico capoluogo senza alcun aumento tariffario nell'ultimo biennio, seguito da Bari con un incremento del solo 1%. Dall'altra parte della scala, Bolzano mostra il maggiore incremento, con una tariffa del 35,4%, seguito da Torino, Trento e L'Aquila con aumenti superiori al 17%. Milano, Genova e Ancona seguono con incrementi rispettivamente del 16,4%, 14,4% e 13,7%.

Tuttavia, è cruciale notare che l'aumento percentuale non sempre corrisponde a una spesa significativa per le famiglie. Bolzano e Milano, sebbene evidenzino aumenti percentuali significativi, vantano tariffe relativamente economiche: la spesa media annuale a Milano è di soli 163 euro, mentre a Bolzano è di 344 euro.

Milano si distingue anche per essere la città più economica, con una tariffa idrica stimata a meno di un euro al metro cubo (specificamente 89 centesimi), mentre Siena risulta essere la città più costosa, con un prezzo di 4,45 euro al metro cubo.

L'indagine ha rivelato che la fascia di spesa più comune comprende bollette annuali da 370 a 500 euro, rappresentando la maggioranza del campione (42%). Altri capoluoghi rientrano nel secondo gruppo più numeroso, con una stima di spesa annuale tra 500 e 700 euro, con Firenze come capoluogo più costoso a 742 euro e Siena con un record di 810 euro all'anno.

In conclusione, l'analisi di Altroconsumo mette in luce un'ondata di rincari che influisce sulle tasche delle famiglie italiane, evidenziando disparità significative tra le diverse città.