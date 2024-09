Carta “Dedicata a te”, Santangelo: “Sosteniamo le famiglie con basso reddito”

“Il Governo di Centro Destra - guidato dal premier Giorgia Meloni - ha incrementato il fondo per sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a quindici mila euro con un contributo economico da 500 euro finalizzato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Si tratta della social card ‘Dedicata a te’ i cui beneficiari sono già stati comunicati da INPS a tutti i comuni che, in questi giorni, stanno provvedendo a rendere pubbliche le graduatorie per gli invii - così l’assessore con delega alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo - Roberto Santangelo - che sottolinea l’importanza di questo sostegno economico per quelle famiglie in difficoltà che usufruiscono di altre prestazioni, come ADI, NASPI e Carta acquisti.

“Grazie a questo strumento si punta a sostenere il potere d’acquisto dei cittadini, in modo da contrastare il rischio povertà, favorendo contemporaneamente lo sviluppo economico, inoltre siamo a fianco delle Amministrazioni locali per i comuni per sostenere la rete del welfare territoriale”.