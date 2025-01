Cartelle esattoriali: scopri le nuove scadenze e come evitare sanzioni

Il Governo italiano ha recentemente introdotto una proroga per la rottamazione delle cartelle esattoriali, offrendo ai contribuenti ulteriori opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale. La misura, nota come "Rottamazione-quater", prevede scadenze specifiche per i pagamenti rateali. In particolare, la settima rata dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2025, con una tolleranza fino al 5 marzo 2025.

Inoltre, è in discussione una nuova fase di definizione agevolata, denominata "Rottamazione 5", che potrebbe essere inclusa nel decreto Milleproroghe. Questa iniziativa mira a estendere ulteriormente le agevolazioni per i contribuenti in difficoltà.

Per chi ha debiti fiscali, nel 2025 si prospetta una nuova opportunità di regolarizzazione attraverso la "Rottamazione quinques". Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2025, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili.

È fondamentale che i contribuenti rispettino le scadenze stabilite per evitare sanzioni e interessi aggiuntivi. Si consiglia di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per informazioni dettagliate e aggiornate sulle modalità di pagamento e sulle eventuali proroghe.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove regole per la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Per importi fino a 120.000 euro, è possibile richiedere una dilazione fino a 72 rate mensili senza necessità di documentazione aggiuntiva. Per importi superiori, o per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, è necessario comprovare una temporanea situazione di difficoltà economica.

