Cartoons on the Bay 2025: Pescara si trasforma nella capitale mondiale dell'animazione

Dal 29 maggio al 1° giugno, Pescara ospita la 29ª edizione del festival internazionale dedicato all'animazione, con focus sull'intelligenza artificiale e ospiti di rilievo come Quentin Blake e Rob Minkoff.

Pescara si prepara a diventare il fulcro dell'animazione internazionale con la 29ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. L'evento, diretto da Roberto Genovesi, si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno 2025, trasformando la città in un vivace centro di creatività e innovazione.

Il tema centrale di quest'anno è l'intelligenza artificiale nell'animazione, un argomento di grande attualità che esplora come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando il mondo dei cartoni animati. Durante il festival, esperti internazionali, professionisti del settore e appassionati si confronteranno su come l'IA influenzi la narrazione, il design dei personaggi e la produzione di contenuti animati.

Il festival renderà omaggio a due figure emblematiche del mondo dell'animazione: Quentin Blake e Rob Minkoff. Blake, celebre illustratore britannico noto per le sue collaborazioni con Roald Dahl, ha firmato il manifesto ufficiale dell'edizione 2025, raffigurante Pulcinella nel mare di Pescara. Durante l'evento, riceverà il prestigioso Pulcinella Career Award per la sua straordinaria carriera.

Anche Rob Minkoff, regista statunitense noto per aver co-diretto "Il Re Leone", sarà insignito del Pulcinella Career Award. La sua carriera spazia dall'animazione tradizionale al live-action, con successi come "Stuart Little" e "Mr. Peabody & Sherman".

Il programma del festival include proiezioni di lungometraggi, retrospettive, workshop e incontri con professionisti del settore. Tra gli eventi più attesi, le dirette di Rai Radio 2 con "Numeri Uni" e "610", che vedranno la partecipazione di Lillo e Greg, insieme a Carolina Di Domenico. Per i più piccoli, sono previsti incontri con i personaggi di Rai Yoyo, come Maia, Bing, Bluey e Peppa Pig, oltre al "Winx 20th Celebration Show".

Le sedi principali del festival saranno l'Aurum e Piazza della Rinascita, che ospiteranno mostre, proiezioni e attività interattive. Tra le esposizioni, spiccano "Quentin Blake: L'arte di dare vita all'immaginazione" e "Lillo Modellista fra storico e fantasy", che svelano rispettivamente l'opera dell'illustratore britannico e la passione nascosta di Lillo Petrolo per il modellismo.

Il festival rappresenta un'importante occasione per promuovere la città di Pescara come crocevia di eventi culturali e innovazione, attirando turisti e appassionati da tutto il mondo. Con un focus sull'intelligenza artificiale e la partecipazione di figure di spicco dell'animazione, Cartoons on the Bay 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del genere.