CasaPound provoca con striscioni dedicati a Mussolini: polemiche in diverse città italiane

Un manifesto all'Aquila, firmato CasaPound, celebra Mussolini: ispirato alla serie Sky tratta dal libro di Antonio Scurati.

Uno striscione con la scritta "Viva M., il figlio del secolo" è apparso all’Aquila, vicino al Liceo Scientifico Bafile, accompagnato dal logo del movimento di estrema destra CasaPound Italia. L’iniziativa è parte di una provocazione nazionale che, nelle ultime 48 ore, ha visto lo stesso messaggio diffuso in varie città italiane.

Il riferimento diretto è alla serie TV di Sky, tratta dal libro omonimo di Antonio Scurati, che ripercorre l’ascesa al potere di Benito Mussolini. La narrazione parte dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento nel 1919 fino al celebre discorso del 3 gennaio 1925, che segnò l’inizio della dittatura. Nella produzione televisiva, Mussolini è interpretato dall’attore Luca Marinelli.

Sul sito ufficiale di CasaPound Italia, in una pagina che documenta la comparsa degli striscioni in diverse località della penisola, si legge: "‘Voi mi odiate perché mi amate ancora’, disse Mussolini lasciando il Partito Socialista. Più di un secolo dopo siamo ancora qui. Mentre il mondo è in trasformazione e l’Italia affronta sfide cruciali, si continua a discutere di lui”.

All’Aquila, lo striscione è stato collocato in un’area già nota per la presenza di messaggi provocatori e scritte riconducibili a gruppi di estrema destra. Il gesto ha immediatamente suscitato polemiche e preoccupazioni, riaccendendo il dibattito su un tema che sembra non abbandonare mai il panorama sociale e politico italiano.

Mentre gli striscioni vengono considerati da molti una banalizzazione storica, altri li interpretano come una chiara provocazione ideologica, tesa a riaccendere l’attenzione su una figura storica controversa e divisiva. La questione assume un ulteriore peso considerando il momento storico attuale, caratterizzato da tensioni politiche e sociali.

La serie TV e il libro di Scurati hanno riportato Mussolini al centro dell'attenzione, non solo per la narrazione storica, ma anche per la riflessione sul fascismo e sulla sua eredità culturale. Tuttavia, l’uso di simboli e frasi riconducibili al Duce, come quelli promossi da CasaPound, continua a dividere l’opinione pubblica italiana, sollevando interrogativi sulla memoria collettiva e sull’interpretazione della storia del XX secolo.