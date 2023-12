"Case a 1 euro" a Pratola Peligna: Recupero del centro storico con 15 nuovi progetti

Il suggestivo borgo medioevale di Pratola Peligna, in Abruzzo, si appresta a vivere una rinascita grazie al progetto "Case a 1 euro", che mira a riportare al centro storico un aspetto dignitoso e a rilanciare l'intera cittadina. Fin dal 2021, il Comune ha sottoscritto 15 atti per il recupero di altrettante abitazioni, e ulteriori 5 verranno firmati nel 2024 sotto la guida del sindaco Antonella Di Nino e dell'assessore comunale Paolo Di Bacco, artefici dell'iniziativa.

Il progetto ha coinvolto i proprietari delle case disabitate, offrendo loro la possibilità di mettere a disposizione le abitazioni per l'acquisizione. Non appena un potenziale acquirente manifesta interesse per una delle case disponibili, dispone di due mesi per sottoscrivere il contratto e successivamente di sei mesi per presentare un progetto di riqualificazione, da realizzare entro quattro anni.

Il successo dell'iniziativa è evidenziato dalla diversità degli acquirenti, che includono una cittadina danese e una donna argentina. L'acquirente interessato deve semplicemente presentare la sua proposta per ritirare l'abitazione dalla vendita e avviare il processo di acquisto. Grazie agli incentivi statali attualmente disponibili, i nuovi proprietari possono ristrutturare completamente le abitazioni con una spesa contenuta e godere di una casa nel cuore del centro storico completamente restaurato.