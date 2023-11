Caso D'Attanasio in Papua Nuova Guinea: L'appello dell'Associazione Famiglia per il rientro urgente

Il caso di Carlo D'Attanasio, il pescarese arrestato tre anni fa in Papua Nuova Guinea per traffico di stupefacenti, è nuovamente sotto i riflettori, questa volta a causa delle precarie condizioni di salute dell'uomo e dell'urgenza di un suo rimpatrio a Pescara.

L'Associazione Famiglia della provincia di Pescara ha lanciato un appello agli esponenti politici locali affinché intervengano presso il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per chiedere spiegazioni sul ritardo nel rimpatrio di D'Attanasio. Carola Profeta, a capo del Dipartimento Famiglia, ha evidenziato le precarie condizioni di salute dell'uomo, affetto da un cancro al colon con metastasi, e ha sottolineato la mancanza di cure adeguate nella sua attuale posizione in Papua Nuova Guinea.

La vicenda di D'Attanasio ha avuto inizio nel 2019, quando intraprese un viaggio in barca a vela in solitario attorno al mondo. Nel marzo 2020, durante una sosta prolungata in Papua Nuova Guinea, un incidente aereo ha portato alla scoperta di 611 kg di cocaina all'interno di un velivolo, e D'Attanasio è stato coinvolto come presunto responsabile del traffico internazionale di stupefacenti.

Nonostante le accuse iniziali abbiano vacillato nel tempo, il processo è rimasto in sospeso, e D'Attanasio è stato costretto a trascorrere del tempo in condizioni difficili nella prigione locale. La situazione ha raggiunto un punto critico quando il pescarese ha iniziato ad accusare malori continui e lancinanti dolori. A marzo di quest'anno, una colonscopia ha confermato la presenza di un tumore di 10 centimetri che richiede un intervento immediato.

Nonostante la firma da parte di Tajani per la richiesta di rimpatrio a inizio aprile, la procedura sembra essere rimasta in una fase di stallo senza una data di scadenza. Anche il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, ha espresso dubbi sulla colpevolezza di D'Attanasio, sottolineando la necessità di garantire un giusto processo se colpevole o il rilascio immediato se innocente. L'appello dell'Associazione Famiglia mira a sollecitare un intervento urgente per assicurare cure adeguate e un rimpatrio tempestivo per Carlo D'Attanasio.