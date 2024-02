Cassiera Raggirata con la "Truffa del Resto": Due Arresti Effettuati dai Carabinieri

Due individui di provenienza campana sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Loreto Aprutino per il reato di truffa in concorso, dopo aver commesso la cosiddetta "truffa del resto" ai danni di una cassiera di un bar della zona.

L'episodio si è verificato la mattina di sabato scorso, 3 febbraio, quando i due malviventi sono entrati in un bar di Moscufo. Fingendo di acquistare un biglietto "gratta e vinci", hanno ingannato la cassiera, inducendola a consegnare loro una banconota da 50 euro in più rispetto alla somma dovuta per il cambio di alcune banconote di tagli diversi.

La vittima, inizialmente ingannata, si è resa conto dell'inganno e ha allertato il 112, dando il via a un inseguimento dei truffatori che si erano allontanati dal locale a bordo della loro auto. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla cassiera, i carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare i truffatori, conducendoli in caserma.

Dopo un'accurata indagine, supportata anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza del bar, i responsabili della truffa sono stati dichiarati in stato di arresto. Nell'udienza tenutasi ieri, lunedì 5 febbraio, presso il Tribunale di Pescara, il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.