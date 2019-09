Castaldi, unico abruzzese nella squadra di Governo: "Emozione tanta ed indescrivibile"

"L'emozione di far parte della squadra dei 42 sottosegretari è tanta, indescrivibile.

Mi accingo a svolgere il mio compito di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento con la massima serietà e dedizione, consapevole del fatto che il nuovo governo Conte ha di fronte a sé obiettivi non facili, che richiederanno grande disciplina e delicato lavoro di sintesi fra le diverse forze politiche della maggioranza. Rispettare il valore della lealtà sarà fondamentale per continuare a portare a casa risultati positivi per i cittadini.

Sento forte la responsabilità del mio incarico, anche considerando il fatto di essere, in questo esecutivo, l'unico sottosegretario proveniente dall'Abruzzo. Questo nuovo ruolo rappresenta per me un enorme onore: sono pronto a dare il massimo, come credo di aver fatto finora in Senato, senza paura e con tanto amore per il nostro Paese."

Gianluca Castaldi, portavoce M5S al Senato