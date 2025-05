Castel di Sangro si trasforma: il Napoli accende l'estate abruzzese

La cittadina montana si prepara ad accogliere il ritiro estivo del Napoli, con strutture ricettive quasi al completo e un'atmosfera festosa che coinvolge residenti e tifosi.

La 'febbre Napoli' è tornata a Castel di Sangro, dove la squadra campione d'Italia si appresta a svolgere il ritiro estivo. Le strutture ricettive del comune abruzzese registrano già un tasso di prenotazione superiore al 90% per il periodo compreso tra la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto, avvicinandosi rapidamente al tutto esaurito.

Il ritiro del Napoli, previsto dal 25 luglio al 10 agosto, rappresenta un appuntamento atteso non solo dai tifosi, ma anche dagli operatori turistici locali. Secondo le stime, sono attese circa 140.000 presenze durante le due settimane di permanenza della squadra, con una media di 10.000 persone al giorno . Questo afflusso massiccio di visitatori comporta un significativo impatto economico per la zona, con un incremento delle assunzioni stagionali nel settore alberghiero e della ristorazione.

La cittadina si sta preparando ad accogliere i partenopei per il quinto anno consecutivo, con un entusiasmo che coinvolge l'intera comunità. Le strade si tingono di biancoazzurro, i negozi espongono sciarpe e gadget della squadra, e l'atmosfera è quella di una grande festa . Il Palasport sarà allestito per ospitare il trofeo dello scudetto, eventi celebrativi e conferenze, mentre lo Stadio Teofilo Patini sarà il centro nevralgico delle attività sportive, ospitando gli allenamenti e le amichevoli del Napoli.

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha espresso soddisfazione per l'opportunità di ospitare nuovamente il ritiro della squadra, sottolineando l'importanza dell'evento per la promozione del territorio e per l'economia locale. Il ritiro estivo del Napoli si conferma così un appuntamento imperdibile per i tifosi e un volano di sviluppo per l'intera area dell'Alto Sangro.