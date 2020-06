Centenario nascita Papa Wojtyla, il premio Giardino letterario, dedicato alla sua memoria

Nell'anno del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II la rassegna "Il Giardino letterario", organizzata dall'associazione San Pietro della Ienca, viene dedicata alla memoria di Papa Wojtyla, assiduo frequentatore della montagna abruzzese.

La rassegna, che si svolge nel santuario del papa San Pietro della Ienca, sotto al massiccio del Gran Sasso, ha lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico-culturale del comprensorio del Gran Sasso e veicolarlo alle migliaia di fedeli e turisti che attira ogni anno.

Il Giardino Letterario, con cadenza settimanale, è in programma dal 28 giugno al 30 agosto, con una giornata in ottobre. Ogni appuntamento ospiterà un personaggio di rilevanza. Ospite della prima giornata, domenica 28 giugno, sarà il generale Roberto Riccardi Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Cluturale.