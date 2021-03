Centro vaccinazione Covid, consenso della CCIAA di Chieti a uso ex Foro Boario

Il Comune di Chieti ha ottenuto un primo consenso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara per l'utilizzo, come centro vaccinale per il Covid 19, della sua struttura di Chieti Scalo. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo teatino, Diego Ferrara.

''Abbiamo ricevuto un primo sì da parte della Camera di Commercio Chieti-Pescara per l'utilizzo dei padiglioni espositivi dell'ex Foro Boario di Chieti Scalo - ha detto Ferrara - Giovedì si riunirà la Giunta camerale da cui dovrebbe arrivare il via libera per l'utilizzo della struttura che, per posizione, accessibilità e servizi, potrà dare una risposta determinante alle esigenze quantitative e qualitative richieste da una vaccinazione di massa sul territorio di Chieti.

Come già precisato - sottolinea il primo cittadino - si tratta di una postazione aggiuntiva, essendo disponibile da subito anche la palestra di Colle dell'Ara, rodata dagli screening fatti in città e adeguata agli standard richiesti dalle operazioni di vaccinazione''.