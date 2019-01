Checco Zalone bloccato a Roccaraso, video siparietto diventa virale

Siparietto tra Checco Zalone e il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato in un video postato sulla pagina Facebook del primo cittadino del comune abruzzese.

"Sono rimasto bloccato nella neve", racconta il comico, spiegando di essere stato "soccorso in maniera così fulminea dal sindaco di Roccaraso che - aggiunge scherzando - si è preso una mazzetta". Poi, citando la sua pellicola 'Quo vado', Zalone aggiunge:

"Volevo ritrattare la mia dichiarazione fatta nel mio ultimo film nel senso che fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord.

Questo più che un saluto è un addio - ironizza tra le risate dei presenti -. Non verrò mai più, uno come me - conclude - è da Cortina".

Il sindaco di Roccaraso ringrazia quindi nel post il comico "per la pubblicità" fatta col suo film, "per averci scelto per la tua settimana bianca" e per la "grande ironia" con la quale "hai sopportato qualche disagio col sorriso - scrive di Donato -. Roccaraso è ormai casa tua, lavoreremo tutti - promette - per renderla ancora più bella e accogliente".