Chieti Sconfitto dall'Ultima in Trasferta, L'Aquila Risorge

Nella nona giornata di andata della Serie D, le squadre abruzzesi del girone F si sono messe in mostra, regalando risultati opposti. Chieti e L'Aquila sono scese in campo in trasferta, con esiti molto diversi. I neroverdi di Chieti hanno subito una sconfitta in Molise contro l'ultima in classifica, Vastogirardi, con un punteggio di 1-0. La prestazione della squadra è stata deludente, e i tifosi sono rimasti amareggiati, manifestando la loro insoddisfazione al termine della partita. Il direttore generale Sartiano ha espresso le scuse alla tifoseria e ha riconosciuto che la partita è stata un disastro in termini di prestazione. Ha sottolineato la necessità di un atteggiamento mentale positivo oltre alle abilità tecniche. Chieti ora dovrà riflettere sulla partita e prepararsi per il prossimo match contro il Fossombrone.

Dall'altra parte, il L'Aquila ha ottenuto una vittoria preziosa in trasferta contro il Fano, vincendo 2-1. Nonostante le difficoltà, i giocatori guidati da Epifani hanno dimostrato carattere e determinazione. I gol, uno per tempo, sono stati realizzati da Galesio e Angiulli. Questa vittoria porta il L'Aquila a 14 punti e li avvicina alla zona play-off. È stata una prestazione importante e il merito va all'allenatore e ai giocatori che hanno seguito le direttive con precisione.

Anche l'Avezzano ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Campobasso con un punteggio di 2-1, grazie ai gol di Senesi e Forte. Nel frattempo, il Notaresco ha realizzato un colpo esterno contro lo United Riccione vincendo 1-0, con un gol di Marranconi. Il Notaresco ha ora una striscia di sei risultati utili consecutivi e si trova a soli -1 punto dalla zona play-off.

Le squadre di Marsicani e Teramani hanno accumulato 15 punti, con il Chieti in quinta posizione a quota 16. La competizione nel girone F della Serie D resta aperta e interessante.

Domenica pomeriggio ci saranno nuovi incontri: Chieti affronterà il Fossombrone, mentre L'Aquila sarà di fronte al Sora. Altre partite includono Notaresco contro Samb e Matese contro Avezzano. Siamo pronti per una nuova emozionante giornata di calcio.