Chiusa la Galleria San Silvestro per Altri 4 Mesi: Anas si impegna per l'A14 Gratis

L'ente annuncia un progetto di intervento, ma la data di riapertura rimane incerta. I lavori di consolidamento costeranno 1,5 milioni di euro. Possibile sconto sui pedaggi A14 per i pendolari.

La Galleria San Silvestro, tra Pescara e Francavilla, rimarrà chiusa per altri 4 mesi a causa dei lavori di consolidamento delle pareti di cemento, necessari per evitare futuri crolli. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Anas) ha dichiarato che il progetto è pronto, ma non fornisce una data certa per la riapertura.

Il costo stimato dei lavori è di 1,5 milioni di euro, e l'esecuzione dovrebbe richiedere almeno 120 giorni. La galleria, soggetta a sequestro dopo il crollo di una parete di cemento avvenuto il 22 novembre, ha generato caos nella circolazione tra Pescara e Francavilla.

In una lettera inviata al sindaco Carlo Masci, i vertici dell'Anas hanno dichiarato il loro "totale impegno" nella risoluzione della problematica. Inoltre, in risposta alla richiesta di uno sconto sui pedaggi dell'A14 da parte dei sindaci di Pescara e Francavilla, l'Anas ha annunciato trattative con il ministero dei Trasporti e Aspi per una possibile esenzione tariffaria lungo il tratto dell'A14 interessato dalla chiusura della SS 714.

Il tunnel, lungo 3.623 metri e inaugurato nel 2007 con un costo di 100 milioni di euro, è sotto sequestro da quasi due mesi. Il consulente della procura, il professor Bernardino Chiaia del Politecnico di Torino, ha evidenziato il rischio di futuri cedimenti a causa delle infiltrazioni d'acqua.

L'Anas ha dichiarato che sta conducendo interventi propedeutici e di approntamento, con l'obiettivo di rinforzare i pannelli di rivestimento. La società si impegna a completare i lavori in accordo con l'autorità giudiziaria per la riapertura al traffico. Nel frattempo, un'indagine interna è stata avviata per determinare le cause del crollo.

Il sindaco Masci ha commentato, auspicando che i lavori inizino quanto prima e che l'Anas si impegni a risolvere rapidamente la situazione, considerando il disagio per gli automobilisti. La sicurezza della viabilità è la priorità, e l'eventuale esenzione tariffaria sull'A14 è attesa con ansia dai pendolari.