Chiusura notturna della galleria "Le Piane": traffico deviato sulla Statale

Un'importante chiusura notturna interesserà la galleria "Le Piane", situata tra Pescara e Francavilla al Mare. Questo provvedimento, motivato da lavori di sicurezza, prevede la sospensione del traffico per una notte, ripristinando la viabilità sulla Strada Statale. La galleria era già stata al centro di attenzione dopo un crollo avvenuto quasi un anno fa, rendendo necessaria la chiusura temporanea per garantire la sicurezza degli utenti.

Inoltre, anche sull'autostrada A14 si registrerà una chiusura, interessando la stazione Pescara Nord-Città Sant'Angelo, che non sarà accessibile al traffico dalle 22:00 di questa sera fino alle 6:00 del mattino successivo. La chiusura è prevista dal 30 settembre al 1° ottobre, con deviazioni consigliate per i veicoli diretti verso Ancona, suggerendo l’entrata di Pineto.

Sull'A14, anche la stazione Val di Sangro sarà chiusa dalle 23:00 alle 5:00 sempre dal 30 settembre al 1° ottobre, in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Pescara, si raccomanda l'entrata di Lanciano, mentre per chi proviene da Bari, le uscite consigliate sono Vasto Nord. Questi provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori infrastrutturali. Gli automobilisti sono invitati a pianificare il loro viaggio in anticipo e a seguire le indicazioni fornite per evitare disagi.