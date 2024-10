Chiusura temporanea per laboratori e centri prelievo della Asl di Pescara

Il 10 ottobre, laboratori di analisi e centri prelievo resteranno chiusi per aggiornamenti informatici e coincideranno con la festività di San Cetteo.

Il 10 ottobre, i laboratori di analisi e i centri di prelievo di tutta la Asl di Pescara saranno chiusi per un'intera giornata. Questo intervento è necessario per effettuare un aggiornamento del sistema di informatizzazione digitale. Le chiusure riguarderanno non solo gli ospedali di Pescara, Penne e Popoli, ma anche i centri prelievo distribuiti nei vari distretti della Asl.

L’Asl ha emesso una comunicazione ufficiale per informare i cittadini riguardo a questo stop temporaneo. Questa chiusura si sovrappone alle interruzioni ordinarie dei servizi già programmate per celebrare la festa di San Cetteo, il Santo patrono di Pescara. Durante questa giornata, oltre ai laboratori di analisi, anche gli sportelli amministrativi e i servizi del Centro Unico di Prenotazione (CUP) presso l’ospedale di Pescara e l’Area distrettuale di Pescara non saranno operativi.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da venerdì 11 ottobre. È importante che i cittadini pianifichino di conseguenza eventuali esami e prelievi, tenendo conto di queste chiusure. L’Asl sottolinea che gli aggiornamenti sono fondamentali per garantire un servizio sanitario più efficiente e sicuro per la popolazione.