Chiusure e Interruzioni del Traffico: Ecco Dove e Quando

A14 Pescara Nord-Pineto: Chiusura del tratto tra Pescara Nord e Pineto, in direzione di Ancona/Bologna, dalle ore 22 di martedì 5 settembre alle ore 6 di mercoledì 6 settembre. Durante questo periodo, non sarà accessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est". Come alternativa, si consiglia di uscire obbligatoriamente alla stazione di Pescara Nord e di percorrere la SS16 Adriatica, rientrando in A14 alla stazione di Pineto.

A24 Traforo Gran Sasso: Chiusura del tratto tra Assergi-San Gabriele/Colledara del Traforo del Gran Sasso dalle ore 22:00 dei giorni 7 e 8 settembre alle ore 06:00 dei giorni successivi (fino al 9/9) in direzione della Superstrada Teramo Mare a causa di lavori.

Provincia di Chieti, SS 84 Frentana: A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell'innalzamento del livello del fiume Aventino, il ponte Aventino 3 sulla SS 84 "Frentana", al km 57,539, è chiuso al traffico dalle ore 14 del 26 maggio fino a ulteriore comunicazione. Il traffico proveniente da Lanciano è deviato sulla viabilità locale al km 58,350 della SS 84 Frentana, mentre per il traffico proveniente da Guardiagrele è attiva la deviazione sulla viabilità locale al km 56,670 della SS 84 Frentana.

Strada Provinciale 8 (Farindola-Rigopiano): La strada provinciale 8 che collega Farindola a Rigopiano è chiusa da maggio a causa di cedimenti dovuti alle forti piogge. Si consiglia di utilizzare alternative come Contrada Vicenne o Contrada Macchie per raggiungere Rigopiano dal versante pescarese.

A14: Stop Cantieri di Giorno durante le Festività: Periodi di sospensione dei cantieri sono previsti durante le festività per agevolare il traffico, inclusi i periodi della Festa della Repubblica (dal 1° giugno al 6 giugno) e dell'estate, con interruzioni diurne fino all'11 settembre.

A14: Ripresa dei Lavori tra Pedaso e Vasto Sud: La tregua dei lavori sull'Autostrada Adriatica A14 terminerà alle 22 di lunedì 11 settembre, con la ripresa delle attività nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud.

Strada Provinciale 11 Aquilana: A causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno, la Provincia dell'Aquila ha interrotto la circolazione sulla strada provinciale 11.

Rimborso Pedaggi: Autostrade per l'Italia offre il servizio "Cashback con targa" per semplificare il rimborso per ritardi dovuti ai cantieri. Il cashback è riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) per viaggi fino a 99 km. I dettagli sono disponibili sulla app Free To X.