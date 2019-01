Ciclone mediterraneo, maltempo, neve e temporali si spostano verso le Adriatiche e al Sud

L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori.

Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese.

GIOVEDI' - Il maltempo ( cronaca meteo ) si concentra ora sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori, dove ci attendiamo i fenomeni più intensi e localmente anche a carattere temporalesco su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia; precipitazioni in graduale attenuazione invece su Toscana e alto Lazio, ampie schiarite al Nord a partire dai settori alpini e dalle venezie con rialzo delle temperature massime. La neve cadrà talora copiosa sull'Appennino centro-meridionale mediamente oltre i 500-1.000 metri (la neve potrà spingersi la notte fino ad Avellino e Benevento), così come in Sicilia (dove fiocchi di neve sono attesi su Caltanissetta e Ragusa), ma a tratti più in basso su Sardegna (localmente fino a 300-400 m), alta Toscana e Marche; residue nevicate in collina o a tratti ancora in pianura su Emilia Romagna, Cuneese ed entroterra ligure (specie versante padano), in esaurimento entro la mattinata.

Infine un cenno ai venti, che spireranno intensi attorno al ciclone mediterraneo in particolare tra le due Isole.

VENERDI' - Il ciclone mediterraneo si allontanerà dai mari d'Italia, attraversando il comparto ionico e puntando la Grecia.

Le correnti si predisporranno tese di tramontana e grecale lungo tutta la Penisola, di conseguenza insisteranno addensamenti nuvolosi lungo le regioni del versante adriatico con residui fenomeni, nevosi fino a quote molto basse su Marche e Abruzzo.

Il maltempo si concentrerà in particolare tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, con ulteriori piogge e rovesci e neve in Appennino dai 600-800 m in abbassamento per l'afflusso di aria fredda.

Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio-sera per l'allontanamento della perturbazione verso levante.

Andrà decisamente meglio sul resto del Paese con ampi spazi soleggiati su tutte le regioni del Nord, versante tirrenico e Sardegna ma clima freddo invernale e ventoso.