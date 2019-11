Ciclone mediterraneo sull'Italia, forti temporali, vento e neve

CICLONE IN AZIONE SULL'ITALIA - Nelle prossime ore ciclone mediterraneo con piogge diffuse, temporali anche molto intensi al Sud e in particolare sul versante ionico.

Venti di tempesta con raffiche di oltre 100km/h al Sud e sulle Isole; acqua alta a Venezia.

Da segnalare neve sulle Alpi in genere dai 1000-1300m.

SETTIMANA DIFFICILE SUL FRONTE MALTEMPO - Sarà una settimana difficile dal punto di vista meteorologico con nuove ondate di maltempo sull'Italia in particolare da giovedì.

Coinvolto questa volta soprattutto il Centronord con piogge e temporali, neve copiosa sulle Alpi anche a quote medio-basse, a tratti persino in collina sul Piemonte.

Venti sempre sostenuti con mari molto mossi o agitati.

Seguite tutti gli aggiornamenti alla sezione meteo Italia.