Cigs estesa fino al 31 dicembre per la Denso di San Salvo

Prolungamento della Cassa integrazione straordinaria fino a fine anno per 805 dipendenti. Confermato impegno per nuove linee di produzione e investimenti futuri.

Si è concluso con esito positivo l’incontro tenutosi oggi a Roma presso il Ministero del Lavoro, dove è stata approvata l'estensione della Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per i lavoratori della Denso di San Salvo. Al tavolo di discussione, convocato dal Ministero, erano presenti rappresentanti dell’azienda, i sindacati, le associazioni datoriali e la Regione Abruzzo, rappresentata dall'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

La richiesta dell’azienda di estendere la Cigs fino al 31 dicembre 2024 è stata accolta, coinvolgendo a rotazione circa 805 dipendenti. L’azienda ha inoltre prospettato l’introduzione di nuove linee di produzione e la possibilità di un piano di investimenti coordinato con la casa madre.

“Guardiamo già oltre il 2024 – ha dichiarato l'assessore Magnacca – consapevoli delle difficoltà che attraversa il mercato globale dell’Automotive. La Denso resta un pilastro strategico per l'economia regionale e, in sinergia con i sindacati e il management locale, saranno adottate tutte le misure per salvaguardare l'occupazione e incentivare i futuri investimenti necessari per garantire la competitività del settore”.

La Regione Abruzzo si è impegnata a supportare eventuali politiche attive per il reinserimento professionale dei lavoratori una volta concluso il periodo di Cigs, consolidando la propria attenzione verso lo sviluppo economico e la protezione dei posti di lavoro.