Cinema e memoria: studenti aquilani davanti alla storia che commuove ancora

Proiezioni online dedicate alle scuole di ogni ordine e grado con introduzioni guidate, percorsi tematici differenziati e collaborazione istituzionale per approfondire memoria storica e consapevolezza civile.

In occasione del Giorno del Ricordo, gli studenti dell’Aquila saranno coinvolti in un percorso formativo che utilizza il cinema come strumento di approfondimento storico e culturale. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica”, che ha predisposto una serie di proiezioni in streaming rivolte alle scuole primarie, medie e superiori, con l’obiettivo di stimolare riflessione e dialogo sui temi della memoria collettiva.

Il progetto si concentra sul ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, inserendosi nel solco della Legge 92 del 30 marzo 2004, normativa che ha istituito ufficialmente la ricorrenza nazionale. L’intento dichiarato è trasformare la visione audiovisiva in un momento di consapevolezza civile, valorizzando il linguaggio filmico come mezzo educativo capace di parlare alle nuove generazioni.

L’attività è realizzata con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo e prevede la formula del confronto guidato, affidato alla docente e restauratrice cinematografica Martina Orlando, che accompagnerà gli studenti offrendo strumenti di lettura tra storia, narrazione e linguaggio cinematografico. Le opere selezionate saranno accessibili tramite link online diffusi sui canali digitali dell’istituto.

Il programma didattico si articola in tre percorsi distinti: per le scuole primarie è prevista la visione di “Melevisione – I soldati del Fantabosco”, episodio simbolico che affronta i temi di guerra, confine e convivenza; per le scuole medie è in calendario “La bambina con la valigia” di Gianluca Mazzella (2024), dedicato alla vicenda di Egea Haffner, divenuta emblema dell’esodo; per le scuole superiori è programmato “Il cuore nel pozzo” di Alberto Negrin (2005), ambientato nell’Istria del 1945 e centrato sulla fuga di civili durante l’occupazione jugoslava. L’iniziativa conferma così il ruolo del cinema come veicolo di memoria storica, educazione e partecipazione culturale.