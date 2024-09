Cinque chilometri contromano sulla Statale 17: caccia all'automobilista spericolata

Un'automobilista ha seminato il panico sulla Statale 17, percorrendo ben cinque chilometri contromano in un tratto a scorrimento veloce tra Sulmona e Pratola Peligna.

L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, è stato immortalato da un altro automobilista che ha assistito incredulo alla scena. La donna alla guida di una Seat nera, dopo essersi immessa contromano all'altezza di via delle Metamorfosi, ha proseguito per diversi chilometri ignorando completamente i ripetuti avvertimenti degli altri conducenti.

Un rischio inaccettabile

La manovra azzardata della donna ha messo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Fortunatamente, grazie alla prontezza di chi ha segnalato l'accaduto e alla capacità di reazione degli altri automobilisti, non si sono verificati incidenti.

Indagini in corso

Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare la donna e accertare le cause di questa pericolosa distrazione. Le immagini riprese dall'automobilista saranno fondamentali per risalire alla targa del veicolo e individuare la responsabile.

Un comportamento irresponsabile

L'episodio di ieri è un monito per tutti noi. Guidare in modo distratto o sottovalutando i pericoli della strada può avere conseguenze tragiche. È fondamentale prestare sempre la massima attenzione alla guida e rispettare le norme del Codice della Strada.