Cinque denunce per rissa alla stazione: uno accusato di rapina, un altro di porto d'armi

Indagini della polizia ferroviaria e squadra mobile portano a denunce per una violenta rissa scoppiata per motivi economici.

Cinque persone sono state denunciate in seguito a una violenta rissa avvenuta nel piazzale della stazione ferroviaria di Giulianova, indagine condotta dalla polizia ferroviaria e dalla squadra mobile di Teramo. L'episodio, avvenuto pochi giorni fa, sembra essere nato da una lite tra due individui per motivi economici legati a un pagamento non effettuato dopo una prestazione lavorativa. Nel conflitto, tre giovani poco più che ventenni hanno riportato ferite lievi.

Grazie all'analisi approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare i partecipanti alla rissa e a individuare ulteriori responsabilità. Durante la colluttazione, uno degli uomini ha approfittato della confusione per strappare una catenina d’oro dal collo di un altro coinvolto, un'azione che gli è costata una denuncia per rapina. Un altro straniero è stato denunciato per il porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico, prontamente sequestrato dagli agenti.

Le autorità continuano a monitorare la situazione nell’area, cercando di prevenire ulteriori episodi di violenza simili.