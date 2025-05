Città sommersa [VIDEO]: pioggia torrenziale paralizza la città in 30 minuti

Un violento temporale ha causato allagamenti in diverse zone dell'Aquila, evidenziando criticità nella manutenzione urbana e sollevando proteste da parte dei residenti. Un intenso temporale di breve durata ha provocato allagamenti in varie aree dell'Aquila, causando disagi alla circolazione e lasciando automobili in panne. Le zone più colpite includono Sant'Elia, Torretta e Collesapone, dove i residenti segnalano tombini ostruiti come principale causa dei problemi.

Numerose chiamate sono pervenute ai vigili del fuoco, che hanno dovuto intervenire per gestire le emergenze. In alcune aree, come la Torretta, i cittadini riferiscono che tombini non funzionanti hanno contribuito agli allagamenti, rendendo necessaria l'adozione di misure precauzionali per evitare il contatto con l'acqua contaminata.

Disagi sono stati segnalati anche nei pressi del cimitero monumentale e lungo le strade adiacenti. Situazioni simili si erano già verificate il 16 maggio scorso nel quartiere del Torrione, evidenziando una recidiva problematica nella gestione delle acque piovane.

La situazione solleva interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture urbane e sulla preparazione della città ad affrontare eventi meteorologici intensi. I residenti chiedono interventi immediati per prevenire ulteriori disagi in futuro.