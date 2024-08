Cittadina Denuncia e Salva Quattro Animali Maltrattati in un Recinto Angusto

Una segnalazione da parte di una cittadina ha portato alla scoperta e al salvataggio di quattro cani maltrattati in un recinto angusto. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Atessa, dopo aver ricevuto l’allerta, hanno trovato due cuccioli di pastore tedesco e due cani da lupo cecoslovacco adulti in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli e denutriti.

Gli animali erano confinati in uno spazio estremamente ristretto e in condizioni di grande sofferenza. Gli accertamenti effettuati in collaborazione con i medici veterinari della ASL n. 02 Lanciano/Vasto/Chieti hanno confermato il grave stato di denutrizione e le precarie condizioni di salute degli animali.

I carabinieri hanno provveduto al sequestro giudiziario dei cani, che sono stati inizialmente trasferiti presso il canile sanitario di Lanciano e successivamente collocati nell’asilo “Il Villaggio” di Fallo, dove riceveranno le cure necessarie. L’indagine ha portato alla denuncia di un cinquantenne del posto, accusato non solo di maltrattamento animale, ma anche di gestione illecita dei rifiuti, accumulati in modo incontrollato nelle vicinanze del luogo in cui erano tenuti gli animali.