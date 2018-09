Cittadinanza onoraria, Gianni Letta non disponibile, Tinari: "La seduta sarà riprogrammata"

"A causa di un sopraggiunto e non rinviabile impegno il dottor Gianni Letta, attraverso una nota, ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria dell'Aquila.

Pertanto la seduta del Consiglio comunale, in programma venerdì 21 settembre, sarà riprogrammata.

Permane inalterata l’altissima stima condivisa nei confronti del già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per i suoi oggettivi meriti, legati a risultati concreti ottenuti per L’Aquila ed il suo territorio, in virtù dei quali restiamo persuasi del fatto che debba essere insignito della più alta onorificenza.