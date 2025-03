Clamoroso a Bussi: Comune rinuncia alla causa, Edison investirà in opere pubbliche

Il Comune di Bussi sul Tirino rinuncia alla causa civile contro Edison in cambio di investimenti in opere pubbliche, tra cui un impianto da 1 megawatt e la costituzione di una comunità energetica.

Il Comune di Bussi sul Tirino ha deciso di ritirare la causa civile contro Edison, optando per un accordo che prevede la realizzazione di diverse opere pubbliche sul territorio. Tra queste, la costruzione di un impianto da 1 megawatt e la creazione di una comunità energetica.

Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Bussi. L'intesa prevede la promozione di progetti di riqualificazione ambientale e sociale, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue risorse.

La decisione del Comune di rinunciare alla causa civile è stata presa in considerazione degli interessi della comunità locale, privilegiando interventi concreti e immediati rispetto a una lunga e incerta battaglia legale. L'accordo con Edison prevede, oltre all'impianto da 1 megawatt, la realizzazione di ulteriori opere pubbliche che contribuiranno allo sviluppo sostenibile del territorio.

Questo sviluppo si inserisce in un contesto più ampio di interventi per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree interessate dalla presenza della discarica. In precedenza, era stato firmato un contratto da 46 milioni di euro per la bonifica delle "aree esterno Solvay" del Sito di Interesse Nazionale di Bussi sul Tirino, a testimonianza dell'impegno delle istituzioni nella riqualificazione ambientale della zona.

La collaborazione tra il Comune di Bussi e Edison rappresenta un esempio di come la cooperazione tra enti pubblici e privati possa portare a soluzioni vantaggiose per la comunità, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente.