Clamoroso arresto, 33enne fermato con oltre 1 kg di cocaina

Operazione antidroga a Pescara: un uomo di 33 anni sorpreso con più di un chilogrammo di cocaina, potenziale guadagno superiore a 100.000 euro.

Nel corso di un'operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile di Pescara hanno arrestato un uomo di 33 anni trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina. L'operazione si inserisce in una serie di attività investigative volte a monitorare movimenti sospetti legati al traffico di droga nella zona.

Le indagini preliminari avevano evidenziato l'utilizzo di scooter di grossa cilindrata, come il T-Max, per il trasporto di ingenti quantità di droga, sfruttando la loro agilità per eludere eventuali controlli. Durante un servizio di osservazione, l'attenzione degli investigatori è stata attirata da un individuo che, dopo aver percorso le strade cittadine ad alta velocità, si è fermato in una strada senza uscita, rimanendo sul posto senza togliersi il casco.

Insospettiti dal comportamento, gli agenti sono intervenuti per un controllo. L'uomo ha mostrato segni di nervosismo, inducendo gli agenti a effettuare una perquisizione. All'interno del suo marsupio sono stati rinvenuti tre involucri contenenti cocaina: uno da circa 875 grammi, uno da 150 grammi e un terzo da 10 grammi, quest'ultimo probabilmente destinato come campione per potenziali acquirenti interessati a quantità maggiori. Si stima che, una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Questo arresto rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella regione e sottolinea l'importanza delle attività investigative e del monitoraggio costante per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le autorità locali ribadiscono il loro impegno nella lotta contro il traffico di droga, invitando i cittadini a collaborare segnalando alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta, al fine di garantire la sicurezza e il benessere della comunità.