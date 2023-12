Clima Anomalo: Temperature Mite e Zeri Termici Fuori Norma, Quanto Durerà?

L'Italia continua a sperimentare un clima straordinariamente mite e temperature ai limiti dell'insolito, grazie alla persistenza di un anticiclone subtropicale che mostra scarsa inclinazione a lasciare il nostro paese al momento. Se non fosse per la presenza di copertura nuvolosa, foschie e inversioni termiche nelle pianure e nelle valli, le temperature sarebbero paragonabili a quelle di un mese primaverile, come marzo o aprile.

Nelle stazioni di collina e di montagna, dove l'influenza di questi fattori è minima, le temperature massime a 1500 metri stanno registrando valori eccezionali, oscillando tra i 13 e i 15 gradi Celsius. Nei giorni in cui si è verificato il fenomeno del Fohn, noto per il suo effetto riscaldante, la Valpadana ha sperimentato condizioni simili. La domanda che molti si pongono è quanto a lungo durerà questa anomalia termica, e la risposta è che non si attenuerà a breve.

Gli zeri termici, ovvero la quota alla quale la temperatura raggiunge lo zero gradi Celsius, rimarranno elevati, superando i 3400 metri fino a mercoledì 27 dicembre. Successivamente, inizieranno a diminuire solo sulle Alpi centro-orientali, dove si attesteranno sui 1800/2000 metri a partire da giovedì 29 dicembre e almeno fino a Capodanno, con poche variazioni altrove.

Nel complesso, la situazione termica nei prossimi giorni dovrebbe essere simile a quella attuale, ad eccezione del già citato calo sulle Alpi centro-orientali previsto da mercoledì. Le temperature massime saranno al di sopra della media, con incrementi dai 2 ai 5 gradi Celsius al Nord, dai 4 ai 7 gradi Celsius al Centro e fino a 8 gradi Celsius in più al Sud. Per le minime, a causa delle inversioni termiche, si manterranno in media al Nord e a tratti anche al Centro-Sud, ma non sui litorali, dove saranno diffusamente al di sopra della media e notevolmente elevate nelle zone soggette a copertura nuvolosa.

Per vedere una normalizzazione delle condizioni meteorologiche, sarà necessario guardare all'anno prossimo. Alcuni cambiamenti potrebbero iniziare intorno al 2-3 gennaio, ma le dinamiche saranno soggette a valutazione caso per caso. Continueremo a monitorare gli sviluppi.