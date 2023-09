Clima Estivo: Caldo da Record al Centro-Sud, Ma Temporali In Vista al Nord

La nuova settimana si apre all'insegna di temperature roventi, grazie all'arrivo dell'anticiclone africano che abbraccia l'Italia, portando stabilità e un significativo aumento delle temperature. Nel corso dei prossimi giorni, ci aspettiamo un ulteriore incremento del termometro su tutto il territorio italiano, con picchi che potrebbero superare i 36°C in Puglia, nella zona del Tavoliere.

Martedì: Primi Segnali di Instabilità sulle Alpi

Tuttavia, tra martedì e mercoledì, il quadro meteorologico subirà alcune modifiche significative, soprattutto al Nord. Martedì, un leggero decadimento dell'anticiclone consentirà all'instabilità di fare capolino. Sarà l'arco alpino a sperimentare i primi segnali di instabilità, con possibili rovesci, soprattutto nella parte centro-occidentale della regione, anche se non ci aspettiamo fenomeni particolarmente intensi. Nel resto d'Italia, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, ad eccezione di qualche aumento delle nubi in Liguria e sull'alta Toscana.

Mercoledì: Temporali in Arrivo sulla Val Padana

Mercoledì, invece, vedrà l'arrivo di un secondo fronte instabile, più organizzato rispetto al precedente. Già dalle prime ore della giornata, i temporali avranno il loro inizio, con alcune piogge o temporali notturni che si estenderanno dalle Alpi alla pianura settentrionale del Piemonte. Nel corso della giornata, questi fenomeni si intensificheranno su tutto l'arco alpino e raggiungeranno le pianure pedemontane, coinvolgendo buona parte della regione piemontese e il Levante Ligure. In alcuni casi, i temporali potrebbero presentare caratteristiche intense e locali grandinate.

In serata, la situazione non si placherà del tutto, con alcuni temporali previsti anche sul Trevigiano, nell'alto Veneziano e nel Friuli-Venezia Giulia. Altrove, il tempo rimarrà stabile, con possibili rovesci in Sardegna centro-settentrionale e nel pomeriggio su alcune aree della medio-alta Toscana, nonché tra Romagna, alte Marche, Umbria e alto Lazio.

L'evolversi della situazione meteorologica invita alla massima prudenza e alla costante vigilanza, soprattutto nelle regioni colpite dai temporali. Le autorità stanno monitorando attentamente l'andamento delle condizioni meteo e sono pronte ad adottare ulteriori misure precauzionali, se necessario. Restate informati attraverso le previsioni meteo locali per essere preparati a qualsiasi cambiamento nelle condizioni atmosferiche.