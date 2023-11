Cna Abruzzo spinge per l'adozione dell'esempio Arap: Utilizzare i crediti Superbonus

La Confederazione Artigianato e Piccola Media Impresa (Cna) Abruzzo sta sollecitando le aziende regionali a seguire l'esempio dell'Azienda Regionale Attività Produttive (Arap) nel tentativo di affrontare la problematica dei crediti incagliati del Superbonus al 110%. Dopo la decisione dell'Arap di acquisire 20 milioni di crediti fiscali, la Cna auspica che altre aziende controllate dalla Regione adottino misure simili.

Il vice-direttore regionale della Cna Abruzzo, Silvio Calice, che è anche responsabile di Cna Costruzioni Abruzzo, ha sottolineato l'importanza di seguire l'esempio positivo dell'Arap, il quale ha agito per sostenere le imprese edilizie rimaste in stallo a causa delle restrizioni sui crediti imposte dal governo.

Calice ha ricordato che, insieme ad altre organizzazioni del settore edilizio, avevano accolto con favore il provvedimento regionale lo scorso ottobre, nonostante riconoscessero che il contributo sarebbe stato limitato a causa del volume dei crediti che enti e società controllati dalla Regione potevano assorbire.

L'obiettivo attuale è quello di incrementare le risorse disponibili, alleggerendo così la difficile situazione delle imprese del settore edile. Calice ha dichiarato: "Ora, se da una parte continuiamo a insistere perché il Governo nazionale proroghi la scadenza del Superbonus per garantire almeno la conclusione dei lavori avviati nei condomini, per quanto riguarda l’Abruzzo ci attendiamo che la strada aperta dall’Arap sia seguita da tutte le altre società pubbliche controllate e partecipate dalla Regione. E con loro anche dalle municipalizzate degli enti locali: questo potrebbe generare una massa di risorse interessante, facendo dell’Abruzzo un esempio virtuoso positivo per tutte le altre regioni".