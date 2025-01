Code e disagi: chiusure su strade e autostrade, i dettagli per viaggiare

INTERVENTI SU AUTOSTRADE. Ripartono nove cantieri su tratti autostradali con disagi per la circolazione. Sulla A14, i lavori procedono con scambi di carreggiata, utilizzando una sola corsia e, in alcune fasi, consentendo un'ulteriore corsia nella direzione di maggiore traffico. Anche la rete della A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e della A25 (Roma-Torano-Pescara), gestita da Strada dei Parchi, è interessata da lavori. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare i siti ufficiali.

A14: CHIUSURA NOTTURNA TRA ROSETO E ATRI PINETO. Per interventi di ammodernamento della galleria Colle Marino, il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto resterà chiuso dalle 22 del 22 gennaio fino alle 6 del 23 gennaio in entrambe le direzioni. Percorsi alternativi: verso Pescara/Bari, uscita obbligatoria a Roseto, proseguire sulla SS16 Adriatica e rientrare ad Atri Pineto. Verso Ancona/Bologna, uscita obbligatoria ad Atri Pineto con rientro a Roseto seguendo la SS16.

CHIUSURA ALL'ENTRATA TERAMO/GIULIANOVA-MOSCIANO. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, la stazione di Teramo Giulianova Mosciano sarà chiusa dalle 22 alle 6 per lavori sul viadotto Tordino. In alternativa, si consiglia l'entrata a Roseto degli Abruzzi.

A24: TRATTA ASSERGI-COLLEDARA SAN GABRIELE CHIUSA PER VERIFICHE. Per controlli periodici, la concessionaria Strada dei Parchi chiuderà la tratta tra Assergi e Colledara/San Gabriele in direzione Teramo dalle 22 del 20 gennaio fino alle 6 del 24 gennaio. I veicoli diretti a Teramo dovranno uscire ad Assergi. Per lunghi tragitti e mezzi pesanti, si suggerisce il percorso tramite la A25 e la A14, con uscita a Giulianova. Alternativamente, si può uscire a L’Aquila Est e proseguire sulla SS17 e SS153 fino a Bussi per rientrare sulla A25 e continuare verso Giulianova, da cui si accede a Teramo tramite la SS80. Attenzione ai cantieri sulla SS80 per il Valico delle Capannelle.

SERVIZIO DI RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l’Italia promuove il cashback pedaggi anche per chi paga con contanti o carte. Registrandosi all’app Free To X, si ottengono rimborsi automatici per ritardi causati dai cantieri. Il rimborso è valido per viaggi fino a 99 km, con tempi di attesa superiori a 10 minuti.