Col Coltello Fuori dal Locale ed Aggredisce anche la Polizia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver reagito violentemente contro gli agenti di polizia fuori da un locale, dove era stato individuato in presenza di numerose persone. Il giovane, già noto alle autorità per reati precedenti tra cui lesioni, minacce e rissa, ha manifestato immediatamente segni di insofferenza e agitazione psicomotoria al momento dell'identificazione da parte degli agenti.

Tentando di fuggire, il giovane ha opposto resistenza e ha cercato di dileguarsi. Durante il tentativo di arresto, gli agenti hanno scoperto che il giovane era in possesso di un coltello con lama di 8 cm e lunga 19 cm. Durante la colluttazione, uno degli agenti è stato colpito con un calcio al fianco sinistro, riportando una prognosi di 7 giorni per le ferite subite.

Il 20enne è stato quindi tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che segnalato per il possesso di oggetti atti ad offendere.