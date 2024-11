Colpisce il vigilante con un cric dopo la chiusura del supermercato

Un uomo infuriato colpisce un addetto alla sicurezza con un cric dopo essere stato invitato a lasciare il supermercato, l'aggressore arrestato dai carabinieri.

Una violenta aggressione si è verificata domenica sera, intorno alle 21, presso il supermercato Eurospin di Giulianova, in via Galilei, quando un uomo, dopo essere stato invitato a lasciare il negozio all'orario di chiusura, ha reagito in modo eclatante. L’addetto alla sicurezza, che aveva semplicemente chiesto al cliente di uscire, è stato colpito brutalmente con un cric prelevato dall'auto dell’aggressore. Quest'ultimo, visibilmente infastidito, è andato alla propria macchina, ha preso l’attrezzo dal cofano e, con molta violenza, ha colpito l'operatore della sicurezza in testa, scatenando una vera e propria colluttazione.

L’addetto alla sicurezza ha cercato di difendersi, ma la situazione è degenerata rapidamente, con il vigilante che è stato ferito. Nonostante la violenza dell’aggressione, l'uomo ha avuto la peggio, riportando una prognosi di circa 15 giorni. Invece, il vigilante ha subito ferite meno gravi, con una prognosi di 10 giorni per lesioni guaribili.

L'alterco ha attirato l'attenzione del personale del supermercato, che ha prontamente allertato i carabinieri. Gli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova sono intervenuti per fermare la rissa e arrestare l'aggressore, il quale è stato successivamente posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

L'incidente ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza negli esercizi commerciali e sulla violenza che può esplodere anche per motivi apparentemente banali. Le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e confermare le responsabilità dell'aggressore. Questo episodio ricorda quanto sia fondamentale una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi pubblici, soprattutto in orari sensibili come quelli di chiusura, quando il numero di persone presenti può diminuire e l'attenzione a certi comportamenti potrebbe abbassarsi.