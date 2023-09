Colpo Accidentale di Fucile: Giovane Ferito in Condizioni Disperate

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Casalanguida nel Vastese, dove un giovane di 23 anni, identificato con le iniziali U.D.A., è stato gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile. L'evento sembra essere avvenuto accidentalmente mentre il giovane stava pulendo l'arma da fuoco.

Nel cuore della mattina, il giovane è stato trovato in condizioni critiche e immediatamente sono intervenuti i soccorritori del servizio 118. Dopo i primi interventi sul luogo dell'incidente, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Pescara tramite l'elicottero del servizio di emergenza.

Le prime ricostruzioni dell'accaduto suggeriscono che il 23enne risiedeva nei pressi di Casalanguida, nella periferia del paese, e lavorava in una fabbrica della Val di Sangro. È stato il padre a scoprire il figlio gravemente ferito. Accanto al giovane, sono stati rinvenuti il fucile coinvolto nell'incidente e gli strumenti utilizzati per la pulizia dell'arma.

Nonostante gli sforzi incessanti dei medici dell'ospedale di Pescara, purtroppo si è dovuto constatare la morte cerebrale del giovane. Al momento, U.D.A. è mantenuto in vita grazie all'ausilio di una macchina che lo assiste nella funzione respiratoria.

I carabinieri di Atessa stanno procedendo con le indagini per ricostruire nel dettaglio le circostanze dell'incidente e comprendere come il tragico episodio abbia potuto verificarsi. La comunità locale è scossa da questa terribile notizia, e il dolore per questa tragedia si fa profondo.