Colpo del NBA L'Aquila, Confermato per il Prossimo anno l'All Star di Categoria Leo Cecchi

Il Nuovo Basket Aquilano piazza oggi un colpo importante per la costruzione del roster che sarà alla partenza del prossimo Campionato di B INTERREGIONALE 2024/2025.

Il club del capoluogo ha rinnovato l’accordo con la forte ala argentina Leandro Ivan Cecchi, classe 1988 per 2.00 di altezza, uno dei migliori giocatori stagionali nel panorama delle varie Conference italiane di categoria, che si confermato quest’anno all’attenzione degli addetti ai lavori che ne hanno potuto apprezzato le doti di eccezionale tiratore e di giocatore completo sia a livello offensivo che difensivo.

Cecchi, che inizierà a fine agosto la sua quarta avventura con il team del capoluogo, ha concluso l’anno viaggiando a 18.6 punti di media a gara (con un high di 29), a cui ha aggiunto una presenza importante e costante anche nei rimbalzi e negli assist in ogni singola partita, dimostrandosi ancora un riferimento fondamentale per una squadra che quest’anno, dopo aver riportato L’Aquila dopo 30 anni nella cadetteria, ha conquistato di nuovo il pubblico del PalaAngeli garantendo alla città la permanenza in un torneo così difficile e prestigioso.

Il ragazzo di Bahia Blanca, con alle spalle anche 5 anni di A1 argentina e altri in A2 e B (oltre alla presenza in tutte le formazioni nazionali giovanili con la partecipazione ai Mondiali Under 19), ha saputo inoltre conquistarsi a pieno nei tre anni di permanenza in città un posto nel cuore di tutti gli appassionati aquilani, che ne hanno potuto apprezzare oltre la tecnica le sue qualità umane.

Legittima la soddisfazione in casa Nuovo Basket Aquilano, il Presidente Roberto Nardecchia dichiara: “Il rinnovo del contratto con Leo ci garantirà non solo le prestazioni di un atleta che si è dimostrato essere di nuovo ampiamente nel corso della stagione uno dei migliori in assoluto nel panorama della Serie B Interregionale, ma anche la presenza di una persona che con la sua discrezione, il suo rispetto per gli altri e la sua straordinaria educazione ha saputo conquistarsi uno spazio di diritto nella nostra famiglia, avendo saputo incarnare fin da subito quel senso di appartenenza, di orgoglio e di “aquilanità” che sono da sempre le nostre doti caratteriali!”

Leo Cecchi dichiara: “Sono molto contento di poter continuare un anno in più a L'Aquila. Mi trovo benissimo nella società, nella città e con la gente. So che 4 anni nello stesso posto non si fanno sempre, perciò vorrei ringraziare tutti. Spero possiamo regalare alla gente che sempre ci supporta un'altra bella stagione.”