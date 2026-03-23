Colpo di coda dell’inverno: gelo, neve e tempeste in arrivo sull’Italia

Un’irruzione artica riporta condizioni invernali su gran parte del Paese con piogge intense, venti forti e nevicate fino a bassa quota

Una nuova fase di maltempo intenso è pronta a colpire l’Italia con un deciso ritorno a condizioni tipicamente invernali. Le ultime analisi confermano l’arrivo di un vortice artico che, a partire da giovedì, porterà pioggia, vento, freddo e neve anche a bassa quota su diverse regioni.

L’irruzione di aria fredda dal Nord Europa, attraverso la valle del Rodano, darà origine a una rapida ciclogenesi nel Mediterraneo, con il minimo depressionario destinato a posizionarsi sull’alto Adriatico. Il peggioramento inizierà già dalla sera di mercoledì, per poi intensificarsi nelle ore successive, coinvolgendo in particolare il Nordest, il Centro Adriatico e gran parte del Sud.

Per la giornata di giovedì sono attesi rovesci diffusi, temporali, possibili grandinate e fenomeni di graupel (neve tonda), con nevicate fino a quote molto basse, localmente anche sotto i 300 metri. Le regioni più esposte saranno Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, mentre condizioni più variabili interesseranno il Nordovest e parte della Lombardia. Al Centro, il maltempo colpirà soprattutto il versante adriatico e le aree interne, con neve fino alle zone collinari. Situazione simile al Sud, dove si registreranno precipitazioni intense, calo termico e venti forti a rotazione ciclonica, con mari agitati e possibili mareggiate.

Nella giornata di venerdì è previsto un miglioramento al Nord, con ampie schiarite, mentre il Centro-Sud resterà esposto a una residua instabilità, in particolare lungo l’Adriatico e nelle regioni meridionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con possibili gelate mattutine anche in pianura.

Il weekend vedrà un graduale ritorno a condizioni più stabili, con più sole soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Tuttavia, il clima resterà freddo per il periodo, con valori spesso inferiori alla media stagionale, soprattutto nelle ore notturne.