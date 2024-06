Colpo di mercato del Nuovo Basket Aquilano, arriva l’ala Stefan Spasojevic.

Il Nuovo Basket Aquilano chiude oggi un importante colpo di mercato portando a L’Aquila un prospetto di assoluto valore per la categoria: l’ala bosniaca, di formazione italiana, Stefan Spasojevic.

Il club del PalaAngeli chiude la trattativa aperta per il ruolo da 3 che risultava scoperto, firmando la prima scelta individuata da tempo e arrivando all’accordo con un atleta che fino alle ultime ore è stato richiesto da diverse formazioni importanti in tutt’Italia.

Spasojevic, 2.00 metri, classe 2002, ha iniziato la formazione italiana nelle giovanili d’eccellenza dell’Hsc Roma, allenato anche da Francesco Barilla, attuale coach aquilano, iniziando poi la carriera seniores tra Costa d’Orlando (B Nazionale), Lamezia Terme in C Gold (ritrovando anche lì coach Barilla) e nelle ultime due stagioni con Benevento in Serie B Interregionale.

Con la formazione campana, che fu promossa due anni fa dalla C Gold con un canestro da tre di Spasojevic alla sirena dell’ultima gara di finale con Caserta, il ragazzo nella scorsa stagione ha chiuso a 10.2 punti per gara con 5.8 rimbalzi, con 30 minuti a partita, risultando una presenza importante a tutto campo potendo, con le sue doti atletiche e la sua altezza, difendere praticamente su ogni ruolo avversario e diventando un riferimento offensivo di tutto rispetto sia con il tiro da fuori che con la velocità in transizione, oltre che avendo nelle sue caratteristiche una assoluta dedizione al gioco di squadra, caratteristica quest’ultima che si sposa molto con la consueta capacità di gioco totale espressa dalle formazioni aquilane.

Il Presidente Roberto Nardecchia: “Benvenuto a Stefan nella famiglia del PalaAngeli! Siamo molto soddisfatti per aver chiuso l’accordo con il ragazzo, che era il nostro obiettivo principale per quel ruolo. Le sue caratteristiche tecniche, l’età e la freschezza atletica siamo sicuri possano integrarsi al meglio con il nostro roster e con l’idea di gioco di coach Barilla. Sono altrettanto sicuro che Stefan scoprirà presto a L’Aquila il calore dei nostri appassionati e la voglia di tutti noi di accogliere sempre nel miglior modo possibile i nuovi amici!”

Stefan Spasojevic: “Sono davvero molto entusiasta di questo progetto per me che il Nuovo Basket Aquilano ha portato avanti! Ringrazio tutta la società per quest’opportunità. Speriamo di regalare tanta gioia ai nostri tifosi! Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo presto al PalaAngeli!!”

Il Nuovo Basket Aquilano ringrazia Miljan Veskovic per la collaborazione nell’accordo con Stefan Spasojevic.