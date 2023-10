Colpo di mercato per il Nuovo Basket Aquilano, arriva il centro Andrea Caridi

Il Nuovo Basket Aquilano comunica di aver raggiunto oggi l’accordo per la stagione in corso di B Interregionale con l’atleta Andrea Caridi, classe 1998, centro di 2.00 metri per 105 kg, da questo pomeriggio già a L’Aquila.

Caridi, nativo di Castelbaldo di Padova, è un mix di atletismo e fisicità, oltre che di buone doti tecniche, e nelle intenzioni del club del capoluogo potrà dare una grandissima mano al roster sotto le plance.

Il ragazzo è stato protagonista di una ottima stagione nell’ultimo anno, divisa tra C Gold con la Virtus Siena, dove si era messo in mostra con circa 13 punti e 10 rimbalzi a partita, un inizio di stagione che lo aveva portato poi da metà anno a chiudere in B Nazionale con il Bergamo.

Dopo le giovanili tra Verona e Ferrara, con la quale è stato anche aggregato un anno in Serie A2, Caridi ha girato l’Italia tra C Gold e Serie B, categoria nella quale ha militato oltre che lo scorso anno con Bergamo, anche con la maglia del Palermo Basket: in C Gold oltre Siena, esperienze di livello in Emilia e Lombardia, tra Castelnovo e Lumezzane.

Per il presidente Roberto Nardecchia: “l’ingaggio di Andrea, giocatore strappato a diversi team che lo avevano messo sotto osservazione in questi giorni, va nella direzione di non lasciare nulla di intentato per dare maggiore consistenza e profondità al roster, per dare ai nostri appassionati un ulteriore stimolo a trascinare la squadra con il loro calore, se ce ne fosse bisogno visto il loro già formidabile entusiasmo, e per trasmettere il segnale della nostra volontà di ritagliarci con orgoglio uno spazio anche in un Campionato difficile, ma entusiasmante, quale quello che quest’anno è rappresentato da una categoria, questa nuova Serie B Interregionale, in cui stiamo esportando il nome della città in sei diverse regioni italiane. Ad Andrea il benvenuto e il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia del PalaAngeli Prosolidar!”

Andrea Caridi: “Spero di inserirmi velocemente in squadra, l’ambiente sembra ottimo e tutti me ne hanno parlato in maniera molto positiva. Sono impaziente di scendere in campo e poter fare la mia parte per ripagare la fiducia datami dal coach e dalla società.”