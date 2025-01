Colpo fallito al bancomat: scoppio nella notte, caccia aperta ai responsabili

I ladri provocano una violenta esplosione, ma fuggono a mani vuote lasciando solo danni all'istituto di credito. Indagini in corso nel Vastese.

Indagini serrate a San Salvo dopo il tentato furto avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, quando ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Banca Intesa San Paolo situata nella zona industriale, vicino allo stabilimento Pilkington. Nonostante la potenza della deflagrazione avesse causato gravi danni strutturali ai locali, la cassaforte ha resistito all’assalto, lasciando i banditi a mani vuote.

I residenti sono stati svegliati da un forte boato poco prima delle 2, e l’immediato intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha permesso di avviare rapidamente i rilievi sul luogo dell’incidente. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza nella speranza di identificare gli autori dell’attacco.

Questo episodio segue un caso simile avvenuto il 14 dicembre scorso a Scerni, dove i malviventi, con un piano analogo, erano riusciti a far saltare il bancomat della filiale BCC Abruzzi e Molise, portando via il bottino. La recrudescenza di questi assalti preoccupa la comunità e spinge le forze dell’ordine a intensificare i controlli per prevenire ulteriori tentativi.

La tecnica utilizzata nei recenti furti fa pensare a una banda ben organizzata, forse proveniente da fuori regione, specializzata nell'impiego di esplosivi per aprire sportelli automatici. Tuttavia, la resistenza delle casseforti moderne e le contromisure di sicurezza sempre più avanzate stanno complicando i piani dei ladri.

La caccia ai responsabili è aperta, e gli investigatori confidano che i dati raccolti durante le indagini possano portare presto a un esito positivo. Intanto, le banche della zona hanno rafforzato ulteriormente i loro sistemi di protezione per tutelare il patrimonio e la sicurezza dei clienti.